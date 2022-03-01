Москва, 1 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Наверное, они считают, что путем введения санкций они могут нас заставить изменить нашу позицию», — сказал Песков.

Он отметил, что об этом не может идти речи, поскольку никто своей последовательной позиции не изменит.

«Если они нас хотят за что-то наказать, ну, здесь мы ничего не можем сделать. Наказывайте — у нас нет никаких ни активов на Западе, ни счетов на Западе. Ничего страшного», — добавил Песков.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. В ответ на это Запад заявил о введении санкций против России.