Москва, , 13:54 — REGNUM В условиях санкций для России первоочередной задачей является стабилизация рынков. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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Он рассказал о переводе в режим оперативного штаба антисанкционной комиссии при правительстве.

«Первоочередная задача — стабилизация рынков», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что глава государства подписал указ, реализация которого поддержит курс рубля.

«Участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов. Запрещается предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за рубежом. Второе направление здесь — это фондовый рынок. Указом президента ПАО разрешено выкупать свои акции до конца текущего года. Это даст им возможность обеспечить необходимую капитализацию», — заявил премьер-министр.