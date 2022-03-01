Тайбэй, , 14:04 — REGNUM Правительство Тайваня призвало не сравнивать ситуацию на острове с конфликтом на Украине, а также не манипулировать заявлениями вроде «сегодняшняя Украина — это завтрашний Тайвань». Об этом сообщает Reuters.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Отмечается, что на Тайване внимательно следят за ситуацией на Украине. Китай называет эту территорию своей и в последние годы усиливает давление на Тайбэй.

Официальный представитель кабинета министров Ло Пин-чэн выпустил заявление, осуждающее тех, кто нагнетает страх. Он указал на то, что Тайваньский пролив отделяет остров от Китая. Кроме того, Тайвань играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок полупроводников.

Во всех областях нельзя сравнивать Тайвань и Украину, подчеркнул он, а те, кто на этом манипулируют, нарушают моральный дух людей. Такие действия нецелесообразны.

В публикации отмечено также, что в этом месяце власти Тайваня в рамках инвентаризации материалов, необходимых на случай войны, планово проверили бомбоубежища. Это происходит ежегодно. Граждан призвали не сопоставлять проверку с событиями на Украине.

Читайте также: Глава МИД Китая призвал к нормализации отношений между Китаем и США