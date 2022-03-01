Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает Москву и Киев найти общий язык. Об этом он 1 марта заявил на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан».

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

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«Как страна, принявшая у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности», — сказал Токаев.

Он с сожалением отметил, что Минские соглашения так и не были выполнены. По мнению казахстанского лидера, это привело к военной операции на территории Украины.

Токаев также предложил выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил начало военной операции на Украине. Целью операции является защита республик Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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