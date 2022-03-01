Челябинск, 1 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Челябинске 16-летний подросток попался на покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, он приобрёл вещество и собирался его продать. Однако этим планам помешали полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе и области за аналогичные преступления были задержаны несколько подростков. Часть из них уже отправлена в места лишения свободы.