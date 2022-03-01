Кемерово, , 13:51 — REGNUM В Кемеровской области перед судом за дачу взятки преподавателю предстанут студенты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция (сс) sajinka2

«Завершено расследование четырёх уголовных дел в отношении двоих 27‑ и 25-летнего студентов, 26-летней студентки одного из вузов областного центра, — уточнили в ведомстве. — Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»)».

Установлено, что с декабря 2019 года по июнь 2020 года студенты через посредника передали 30 тысяч рублей или 35 тысяч рублей преподавателю университета за написание выпускной квалификационной работы и помощь при защите на государственной итоговой аттестации. В отношении преподавателя и посредника также возбуждены уголовные дела, сейчас они рассматриваются в суде. Отмечается, что со следствием не сотрудничал только 27-летний студент, остальные вину признали.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут переданы в суд.