Москва, , 14:03 — REGNUM Вооруженным силам России, участвующим в спецоперации на Украине, важно видеть поддержку общества. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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В текущих условиях это является очень важным аспектам — солдаты должны видеть, что народ России с ними, отметил депутат.

«Очень важна сегодня поддержка наших вооруженных сил. Наши ребята, которые сейчас исполняют свой долг, должны чувствовать нашу поддержку. Русские всегда хотят мира», — сказал Чернышов.