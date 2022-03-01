Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM В ситуации, которая в настоящее время складывается на Украине, привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы. Об этом 1 марта на съезде правящей партии заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас к большому сожалению «впору говорить о необратимости этой тенденции».

«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры», — цитирует «Интерфакс"Токаева.

Казахстанский лидер заверил, что Казахстан со своей стороны готов оказать «всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся».

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Как сообщало ИА REGNUM, после ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Минских соглашений к настоящему моменту больше не существует. По его словам, с момента признания Россией ДНР и ЛНР они стали неактуальными.

Напомним, вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Согласно Минску-2, Украина должны была предоставить республикам Донбасса особый статус.

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