Нур-Султан, 1 марта 2022, 13:49 — REGNUM В ситуации, которая в настоящее время складывается на Украине, привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы. Об этом 1 марта на съезде правящей партии заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас к большому сожалению «впору говорить о необратимости этой тенденции».
Казахстанский лидер заверил, что Казахстан со своей стороны готов оказать «всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся».
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Как сообщало ИА REGNUM, после ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Минских соглашений к настоящему моменту больше не существует. По его словам, с момента признания Россией ДНР и ЛНР они стали неактуальными.
Напомним, вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Согласно Минску-2, Украина должны была предоставить республикам Донбасса особый статус.
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