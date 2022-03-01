Москва, , 13:49 — REGNUM Евросоюз не является военным блоком, и в этой связи заявка Украины на вступление в ЕС «лежит в другой плоскости». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина и Евросоюз

«Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», — сказал Песков.

Он напомнил, что в украинской Конституции «ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно»: «Наверное, этот процесс следует рассматривать отдельно».