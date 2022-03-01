Москва, 1 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В случае с Mastercard действовать нужно исходя из сложившейся ситуации, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

«Несмотря на блокировку, денежные средства остаются на счёте. Их можно перевести на другую карту или, например, вклад.

Сейчас это особенно актуально в связи с ростом процентных ставок по вкладам. Ранее я уже рекомендовала завести карту «Мир», чтобы избежать возможных проблем.

Эта рекомендация по-прежнему актуальна. Тем более, что ряд банков сейчас выдают эти карты бесплатно», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Mastercard лишила ряд финансовых учреждений доступа к своей сети.

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