Москва, 1 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Россия категорически отвергает возможность расследования Международного уголовного суда по спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы категорически это отвергаем», — сказал Песков.

Он также напомнил, что Россия не является участницей Международного уголовного суда.