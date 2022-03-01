Москва, 1 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Здание детского сада на 360 мест построено военно-строительным комплексом на архипелаге Новая Земля в посёлке Белушья Губа. Об этом 1 марта доложил в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу временно исполняющий обязанности начальника Центрального полигона РФ Игорь Паламаренко.

Pixabay.com В детском саду

«Торжественное открытие детского сада спланировано в августе текущего года. К этому времени будет дооборудовано ещё 16 игровых площадок для детей в возрасте от полутора до семи лет», — сказал он.

Также Паламаренко уточнил, что площадь нового детского сада составляет более 6,4 тыс. кв. метров с ясельными группами, административным и медицинским блоками, столовой, изостудией, физкультурным и музыкальным залами, зимним садом и соляной комнатой. При этом для обучения детей плаванию в здании детсада имеется плавательный бассейн.

Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника Центрального полигона указал, что строительство объекта находилось на ежесуточном контроле Национального центра управления обороной РФ и добавил, что здание было построено в короткие сроки, с высоким качеством и полностью укомплектовано необходимым оборудованием в соответствии с самыми современными стандартами.

«Важно, что новый садик позволяет не только создать комфортные условия для получения детьми достойного образования, но и обеспечивает дополнительными рабочими местами жён военнослужащих», — отметил Паламаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что боевое дежурство усиленным составом несут Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты и дальняя авиация.