Казань, 1 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В столице Татарии 1 марта прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент нового перинатального центра. Медучреждение расположится на базе родильного дома городской клинической больницы №7, сообщает республиканский минздрав.

Роддом

Новый перинатальный центр будет рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь планируют принимать до 8 тыс. родов. Также помощь намерены оказывать беременным из близлежащих районов республики.

По словам главы Татарии Рустама Минниханова, создание современного центра позволит существенно улучшить качество данных услуг.

В новом центре разместится приемно-диагностический блок с родильным залом-операционной и диагностической службой, акушерское отделение на 100 коек, реанимационные отделения, отделение патологии новорожденных на 60 коек, четыре операционных и семь родильных залов. Отделение реанимации новорожденных оснастят современной дыхательной аппаратурой и инкубаторами для выхаживания малышей. Завершить строительство планируется в августе 2023 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе министр здравоохранения Татарии Марат Садыков заявил о необходимой поддержке со стороны региональных властей в строительстве нового перинатального центра в Казани. Имеющегося коечного фонда не хватает.

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