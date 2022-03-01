Москва, , 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин в середине дня 1 марта проведёт встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина с Александром Бегловым (архивное фото) Kremlin.ru

«Будет у президента в середине дня Беглов, губернатор Санкт-Петербурга», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин и Беглов обсудят вопросы социально-экономического развития Северной столицы.

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Напомним, в январе-феврале 2022 года ситуация в Петербурге оказалась в центре внимания СМИ и наблюдателей из-за проблем с уборкой города от снега и мусора. Губернатор, оказавшийся под огнём острой критики, заявил, что он никуда не уйдёт сос своего поста и продолжит работу.

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