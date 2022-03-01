Москва, , 14:52 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) поделился мнением о проведении спецоперации на территории Украины. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 1 марта.

Гуф Скриншот YouTube

«Очень надеюсь на здравомыслие верхушек и верю в то, что все нормализуется… Но я знаю одно, мы этого не хотим», — написал музыкант. Также Гуф признался, что делает подобное высказывание вопреки массовой критике его позиции.

Ранее Гуф анонсировал масштабный сольный концерт в Москве. Мероприятие состоится 17 апреля 2022 года в клубе Adrenaline Stadium.

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