Москва, 1 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) поделился мнением о проведении спецоперации на территории Украины. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 1 марта.

Скриншот YouTube Гуф

«Очень надеюсь на здравомыслие верхушек и верю в то, что все нормализуется… Но я знаю одно, мы этого не хотим», — написал музыкант. Также Гуф признался, что делает подобное высказывание вопреки массовой критике его позиции.

Ранее Гуф анонсировал масштабный сольный концерт в Москве. Мероприятие состоится 17 апреля 2022 года в клубе Adrenaline Stadium.