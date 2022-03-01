Кострома, 1 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Костромской области 6 марта проведут масленичные гуляния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры региона. Организовать праздник, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, разрешил Роспотребнадзор.

Наталья Диева ИА REGNUM Празднование Масленицы в Костромской слободе

Провести гуляния планируется в парке «Берендеевка». Планируется, что 2−3 часовой концерт с участием местных музыкальных и творческих коллективов начнётся в 11 часов. По завершении праздника в парке сожгут чучело зимы. Гостей просят носить маски.

Напомним, ограничение на проведение любых публичных мероприятий в области ввели 28 июня 2021 года. На последнем заседании оперативного штаба его было решено продлить до 1 апреля 2022 года.