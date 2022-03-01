Москва, , 14:02 — REGNUM Действия России на Украине всячески пытаются исковеркать и выставить в негативном ключе. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"В информационном поле нашу страну пытаются изобразить в самом негативном ключе. Мы видим, как европейские страны исковеркали нашу гуманитарную миссию тем людям, которые попали в такую обстановку», — сказал Чернышов.

На этом фоне России важно сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи пострадавшему населению, отметил он.

«Главное — организовать бесперебойную подачу продовольствия жителям ДНР и ЛНР. Потому что нацисты, отступая уничтожают всю инфраструктуру», — отметил депутат.

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