Уфа, 1 марта 2022, 13:50 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с руководителями городов и районов республики задачи по социально-экономическому развитию республики в условиях санкционной политики некоторых зарубежных государств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Сообщается, что совещание прошло 1 марта в доме республики в Уфе. На нем были рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости экономики и инвестиционной деятельности Башкирии, стабильности сельского хозяйства, строительного комплекс, жилищного рынка, исполнения консолидированного бюджета региона.
Также была рассмотрена и санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начнет работать антикризисный штаб.
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