Уфа, 1 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с руководителями городов и районов республики задачи по социально-экономическому развитию республики в условиях санкционной политики некоторых зарубежных государств. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Gsrb.ru Радий Хабиров

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Сообщается, что совещание прошло 1 марта в доме республики в Уфе. На нем были рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости экономики и инвестиционной деятельности Башкирии, стабильности сельского хозяйства, строительного комплекс, жилищного рынка, исполнения консолидированного бюджета региона.

Также была рассмотрена и санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начнет работать антикризисный штаб.