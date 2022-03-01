Москва, , 13:43 — REGNUM Законопроект, направленный на отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для получающих минимальную зарплату, разработал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Инициатива направлена в правительство РФ для получения заключения.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий предлагает освободить от уплаты НДФЛ граждан, чей доход равен или ниже 15 тыс. рублей в месяц.

Выпадающие при этом доходы бюджета предлагается компенсировать за счет увеличения подоходного налога на граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей.

«Если правительство одобрит наш подход к введению дифференциации подоходного налога, то можно будет обсудить, до какого уровня доходов будет действовать нулевой НДФЛ. На наш взгляд, этот порог может составлять 200 тыс. в год и даже более», — сказал парламентарий.

Введение нулевого подоходного налога, в случае принятия законопроекта, коснется почти 20 млн работающих граждан или 13,2% населения страны, привел данные депутат.

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