Назначен новый прокурор Ленинского района Чебоксар
Чебоксары, 1 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В прокуратуре Чувашии продолжаются кадровые перестановки. Назначен прокурор Ленинского района Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Старший советник юстиции Виктор Иванов, четыре года работавший прокурором Новочебоксарска, возглавил прокуратуру Ленинского района Чебоксар.
Виктор Анатольевич Иванов родился в 1975 году в Чебоксарах, является выпускником юридического факультета Чувашского государственного университета. Работал в органах прокуратуры Марпосадского и Козловского районов, в Алатырской межрайонной и республиканской прокуратурах. В 2017 году назначен прокурором Новочебоксарска. 25 февраля 2022 году приказом генерального прокурора России занял должность прокурора Ленинского района города Чебоксары.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2021 года на должность первого заместителя прокурора Чувашии назначен Илья Жилин, который ранее работал в надзорном ведомстве в Северо-Западном федеральном округе.