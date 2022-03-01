Чебоксары, 1 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В прокуратуре Чувашии продолжаются кадровые перестановки. Назначен прокурор Ленинского района Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

Старший советник юстиции Виктор Иванов, четыре года работавший прокурором Новочебоксарска, возглавил прокуратуру Ленинского района Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2021 года на должность первого заместителя прокурора Чувашии назначен Илья Жилин, который ранее работал в надзорном ведомстве в Северо-Западном федеральном округе.