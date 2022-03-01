Джакарта, , 13:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что более 400 лет страна не решалась прекратить экспорт сырья, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

С 2020 года президент пытается постепенно прекратить экспорт сырья. В 2020 году глава государства поручил прекратить экспорт никеля.

Глава государства объяснил, что на протяжении более 400 лет Индонезия экспортирует сырье: никель, медь, сельскохозяйственную продукцию. Президент хочет перейти от экспорта сырья к экспорту готовой продукции.

Джоко Видодо заявил, что после прекращения экспорта никеля, в 2022 году Индонезия прекратит экспорт бокситов. В 2023 году правительство планирует остановить экспорт меди.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 2021 год в Индонезии произошло 17 768 пожаров, 5274 из которых были вызваны коротким замыканием в электросети.

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