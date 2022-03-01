Кемерово, 1 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области вводится адресная помощь на газификацию жилья. Соцподдержка будет предоставляться в форме денежной компенсации либо выплаты, сообщили в региональном правительстве.

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«Это часть программы социальной газификации, которая стартовала в Кузбассе в 2021 году. Благодаря этой мере людям с невысоким доходом будет компенсироваться от 50% до 90% стоимости работ по газификации. Планируется, что этой поддержкой в 2022 году смогут воспользоваться не менее тысячи кузбассовцев», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Помощь могут получить семьи или одиноко проживающие граждане. Её размер будет зависеть от среднедушевого дохода.