Москва, 1 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В России появится оперативный штаб для работы экономики в условиях санкций. Об этом сообщил 1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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Он рассказал, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

«Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить его работой буду лично. Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин», — сказал глава правительства.

Он пояснил, что Белоусов будет курировать вопросы макроэкономического характера, выработку мер на федеральном уровне, а Собянин будет отвечать за координацию решений на региональном уровне.