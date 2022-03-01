Дженин, , 13:46 — REGNUM В палестинском городе Дженин начались столкновения между армией Израиля и палестинцами. Об этом 1 марта сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление одной из палестинских группировок.

Волнения в Палестине riots palestine

Журналисты отмечают, что в городе в ближайшее время могут начаться боевые действия из-за того, что трое местных жителей были застрелены израильскими военными утром 1 марта.

«Необходимо, чтобы преступные силы врага знали, что его войска, блокпосты и военные патрули в Дженине больше не будут в безопасности, и он это увидит», — говорится в заявлении.