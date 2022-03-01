Бела Ковач, 1 марта 2022, 14:31 — REGNUM Согласно действующим правилам Европейского союза, до полуночи 6 марта ни один российский самолет не будет допущен в воздушное пространство Венгрии. Отмена ранее доступных российских направлений из Будапешта затрагивает двадцать рейсов в неделю, а отмена самолетов, вылетающих из украинских аэропортов, затрагивает пятнадцать рейсов в неделю — на количество рейсов в Венгрии, затронутых ограничением, влияет и Венгрия.

Самолет
Самолет
Иван Шилов © ИА REGNUM

Государства-члены Европейского союза заблокировали воздушное пространство для российских самолетов, в том числе частных самолетов в дополнение к регулярным и чартерным рейсам, заявил в воскресенье президент Еврокомиссии. До введения запрета Air Baltic, Finnair, LOT Polish Airlines, Air France-KLM и Austrian Airlines среди прочих прекратили свои рейсы в Россию, сообщает Airportаl.hu. Wizz Air также отменила рейсы в Россию в воскресенье.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
European Union 2020

Россия также ответила запретом, запретив польским, болгарским и чешским авиакомпаниям транзитное воздушное пространство в субботу. В понедельник 36 странам, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию и Венгрию, запретили летать в воздушное пространство России.

С 28 февраля запрещен вход, выход и проход через воздушное пространство Венгрии воздушных судов, эксплуатируемых Россией, зарегистрированных там или принадлежащих России, за исключением гуманитарных, поисковых и аварийно-спасательных служб или авиационных властей.

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что пассажиры, получившие травмы из-за отмененных до конца марта рейсов в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин и Кишинев, теперь имеют право на возмещение или изменение даты рейса на следующий период, а также возможно отвлечение европейских аэропортов от текущего расписания российской авиакомпании на альтернативные аэропорты.

Самолет авиакомпании Аэрофлот. Airbus A319
Самолет авиакомпании Аэрофлот. Airbus A319
John Taggart

Отмена всех ранее доступных рейсов «России» и «Аэрофлота» в Будапешт коснется 20 рейсов в неделю. Ранее из Будапешта были доступны шесть российских аэропортов: Казань, Санкт-Петербург, Москва (три аэропорта) и Екатеринбург. Если вы хотите прилететь из Будапешта в Москву в нынешних условиях, вы можете сделать это хотя бы с одной пересадкой рейсами Turkish Airlines и «Победы» или «Аэрофлота», а также Pegasus Airlines и RusLine, исходя из предложений Skyscanner на пятничную поездку. Eurowings, Wizz Air и Pegasus также будут летать двумя стыковочными рейсами в пределах Европы с минимальной продолжительностью 15 часов в Кельне, Лондоне и Стамбуле.

Из-за блокирования воздушного пространства на Украине гражданские пассажирские рейсы туда до сих пор не выполняются. Из международного аэропорта Ференца Листа было 5 украинских рейсов Wizz Air и Ryanair: Харьков, Киев, Львов, Одесса и Запорожье — всего 15 рейсов в неделю. Рейсы минуют воздушное пространство Украины и Молдавии и выполняются по маршруту Румыния — Болгария — Турция.