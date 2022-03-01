Москва, , 13:36 — REGNUM На территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США, что неприемлемо для России. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для нас неприемлемо, что в разрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия, на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединённых Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России», — заявил Лавров.

«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Мы всегда исходили и исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: инфраструктура НАТО в Европе должна вернуться на уровень 1997 года