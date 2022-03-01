Москва, 1 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Госдуме признали проблемы в импортозамещении в такой сфере, как видеоигры, и прогнозируют массовое пиратство.

Кадр из игры Super Mario Bros: battle royal Марио

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Будем реалистами: импортозамещать видеоигровой рынок мы еще не начинали. Все онлайн-магазины, где можно купить игры, зарубежные. Даже если мы прямо сейчас создадим Русский Геймстор, наполнять его нечем — своих продуктов ААА-класса, способных потягаться с Mario и Assassin`s Creed попросту нет. Пока нет», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

И пока российские игровые студии будут эту недоработку исправлять, геймеры, скорее всего, найдут своё, более быстрое и не совсем легальное решение, полагает депутат.

«И будут правы — отвечать на нелегитимные санкции можно только нелегитимно», — считает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Nintendo запретила рублевые сделки в своем eShop, на этом фоне распространяется информация, что с таким же предложением давят на Steam.