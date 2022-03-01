Томск, , 13:32 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Реанимация Med.ru

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 747 человек. Выявлено за сутки 1673 новых носителя коронавируса, 177 носителей госпитализированы в ковидные стационары.

Общее число случаев инфицирования достигло 100 626. К настоящему времени выздоровели 71 357 человек, в том числе 916 за сутки.