Кемерово, 1 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Новым директором Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва назначена Ольга Карасева, которая до этого была заместителем директора. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Mincult-kuzbass.ru/ Ольга Карасева

По официальным данным, Карасева родилась в Ленинске-Кузнецком, окончила Кемеровское музыкальное училище и Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И.Глинки. Работала преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Детской музыкальной школе №12 Ленинска-Кузнецкого, преподавателем музыки в Детской школе искусств № 19 Кемерова, начальником филармонического отдела Филармонии Кузбасса им Б.Т.Штоколова, начальником управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова.

Общий трудовой стаж в сфере культуры 28 лет.

Отметим, что с 1991 года театр возглавлял Владимир Юдельсон.