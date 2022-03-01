Москва, 1 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Военный потенциал НАТО должен быть возвращён к состоянию, когда был заключён Основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств ранее входивших в Советский Союз и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — заявил Лавров.

«Следует вернуть военный потенциал, и в том числе ударный, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключён основополагающий акт Россия — НАТО», — указал он.