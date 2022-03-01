Донецк, , 13:30 — REGNUM Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) получили данные о том, что представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передавали киевским боевикам координаты военных целей в Донецке. Об этом 1 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей — это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ», — сказал он.

Также Басурин задался вопросом, не по этой ли причине представители миссии ОБСЕ в таком спешном порядке покинули республики Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.