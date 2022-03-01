Мехико, 1 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, также планирующий выдвигаться на пост президента страны на новый срок, начал визит в Мексику. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в своём аккаунте в Twitter.

Archive.government.ru Лула да Силва

«Приветствую Луиса Инасиу Лулу да Силву, большого друга Мексики и борца за справедливость. Вы начинаете свой визит в нашу страну, где вас любят и уважают. Очень рад видеть вас здесь», — написал Эбрард.

При этом какая-либо дополнительная информация о программе и целях визита Лулы отсутствует.