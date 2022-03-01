Ереван, , 13:30 — REGNUM Российско-армянский университет (РАУ) в Ереване готов принять российских студентов, которых отчислили на волне санкций против России. Об этом ректор вуза Армен Дарбинян написал в соцсети Facebook.

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«Официально заявляю о готовности Российско-Армянского университета осуществить перевод и принять российских студентов, притесняемых в Европе в связи с последними событиями», — написал Дарбинян.

Он добавил, что 2 марта свяжется с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы рассказать о предложениях по этому вопросу.

Напомним, ряд вузов в странах Евросоюза начали отчислять студентов, имеющих гражданство РФ. В Минобрнауки сообщили, что их примут бесплатно на обучение в российских вузах.