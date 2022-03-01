Ташкент, , 13:29 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 1 марта, проведет совещание по вопросам поддержки женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Скоро под председательством президента Шавката Мирзиёева начнется видеоселекторное совещание по вопросам выведения системы поддержки женщин на новый уровень и дальнейшего укрепления и повышения их роли в жизни общества», — сообщил Асадов.

Пресс-секретарь президента Узбекистана также отметил, что на совещании обсудят «важные меры по усилению их социальной защиты, предотвращения домашнего насилия и обеспечения гендерного равенства».