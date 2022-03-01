Минск, , 13:29 — REGNUM В Белоруссии за последние три года была пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. Об этом 1 марта на заседании Совета безопасности страны и руководством Совета министров заявил президент республики Александр Лукашенко.

Агент Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США

«Поимённо можем назвать. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-службе президента республики. — Прежде чем воевать с Россией, тренировались бы на нас».

Он напомнил, что «когда в августе 2020 года блицкриг в Белоруссии провалился», республику начали душить экономически.

«И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики», — добавил Лукашенко.

Он также указал на то, что попытку госпереворота в Белоруссии сделали по украинскому сценарию «с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных на Украине». По словам Лукашенко, в Волынской области, рядом с белорусскими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки «добровольцев» для участия в белорусских событиях.

«Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов на Украине и перемещению их в Белоруссию. Не единственный факт, — подчеркнул президент Белоруссии. — Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Белоруссии».

По его словам, только в 2020—2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Это ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны.