Мурманск, 1 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области зарегистрировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 52 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 3109.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 97 333 человек.