Москва, , 13:30 — REGNUM Европейские страны не смогут отказаться от поставок газа из России. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В противном случае им придется разместить столько ветряных мельниц для выработки электричества, что под них потребуется территория целой страны.

«Газ они у нас получают. Порядка 20 стран получают газ из России. Что они собираются с этим делать? Отказаться от этого? Ну тогда придется какую-то страну полностью переоборудовать, снести дома и поставить ветряки. Главный выгодополучатель — США», — сказал Чернышов.

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