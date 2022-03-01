Дамаск, , 13:32 — REGNUM Пожар вспыхнул в здании торгового центра на западе Дамаска. Об этом 1 марта сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источник.

Пожар © ИА REGNUM

По данным журналистов, огонь охватил верхние этажи павильона La Mirada Mall на улице Аль-Хамра.

По предварительным данным, в результате пожара как минимум 11 человек погибли и семь получили серьёзные ожоги. Тела жертв пожара пока не опознаны, предположительно — в сгоревшем здании могут найти ещё несколько погибших.

«Несколько обгоревших тел были доставлены в отделение неотложной помощи больницы Дамаска с утра до полудня сегодняшнего дня в связи с пожаром, вспыхнувшим в здании торгового центра La Mirada», — сообщает источник.