Москва, , 13:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры определится со своей позицией по ситуации на Украине.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя», — отметил Володин в телеграм-канале.

«В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине», — считает спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что мэр Мюнхена принял решение отстранить от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева — за то, что он «не обозначил к понедельнику свою позицию» по ситуации на Украине.

«А что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления? Ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева», — рассуждает Володин.

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