Таллин, , 13:27 — REGNUM Во вторник, 1 марта, в Эстонии с официальным визитом находится высшее руководство североатлантического военного альянса НАТО, сообщила канцелярия правительства страны.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACUER) генерал Тод Д. Уолтерс и председатель Военного комитета НАТО (CMC) Роб Бауэр посещают в Эстонии военную базу НАТО в Тапа.

Там запланированы встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министром обороны Калле Лаанетом, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и подразделениями союзников НАТО, несушими службу в Тапа.

По данным госканцелярии, Тапа посетит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретится с премьер-министром Каей Каллас и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Канцелярия правительства Эстонии активно приглашает местных журналистов для освещения визита руководства НАТО на военную базу Тапа (северная Эстония).