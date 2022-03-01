Красноярск, , 13:26 — REGNUM Заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин прокомментировал решение о переносе чемпионата мира по волейболу 2022 года из России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, Красноярск был выбран в числе десяти городов, где должны были пройти соревнования.

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По словам чиновника, в преддверие игр была проведена большая подготовительная работа. В частности, был реконструирован Дворец спорта имени Дворкина.

«В любом случае это «наследие» у нас останется и будет использоваться в дальнейшем. Спорт в России на этом не заканчивается, и такие объекты всё равно будут востребованы», — отметил Лапшин.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переносе мужского чемпионат мира из России приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

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