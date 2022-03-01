Уфа, 1 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Закон, направленный на защиту пчел и обеспечение качества продукции пчеловодства, намерены принять в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела

Сообщается, что депутаты госсобрания намерены принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в закон республики Башкортостан «О пчеловодстве».

«Законопроектом уточняются требования при создании и размещении объектов пчеловодческой инфраструктуры. Предлагается запретить нахождение объектов пчеловодства там, где раньше были кладбища, скотомогильники либо размещались отходы производства и потребления, химические, токсичные, радиоактивные вещества», — приводит пресс-служба слова председателя государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева.

Помимо этого, проектом закона предусматриваются меры по предотвращению отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Так, ответственные за химобработку посевов лица, должны будут оповещать население близлежащих населенных пунктов в радиусе семи километров о предстоящих работах. При этом местные жители должны быть оповещены о способе и сроках проведения работ, о применяемых агрохимикатах и пестицидах, их классе опасности, о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.

«Продукция пчеловодства обладает особой ценностью и используется в качестве сырья более чем в 50 отраслях промышленности, в первую очередь, в пищевой и фармацевтической. К тому же, пчелы являются важным звеном экосистемы. Они служат основными опылителями дикорастущих и культурных растений. Но в последнее время мы наблюдаем неблагоприятную тенденцию снижения численности пчел. Если в 1990 году в России насчитывалось 4,5 миллиона пчелиных семей, в 2019-м — только 3,1 миллиона. Летом 2019 года в 30 регионах, включая Башкортостан, наблюдалась массовая гибель пчел. Были подобные случаи и в последующие годы», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что одной из основных причин гибели пчел эксперты называют отравление пестицидами. Законопроект призван сохранить количество пчел, высокое качество продукции пчеловодства и обеспечить экологическое благополучие региона.

«В целом ряде стран Америки и Европы с развитым пчеловодством за последние годы погибло от 30 до 50 процентов пчелосемей. Причины так называемого коллапса пчелиных семей в настоящее время изучаются, но ФАО ООН уже прогнозирует глобальное снижение урожайности важнейших продовольственных культур. Поэтому сохранение пчел — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и один из факторов продовольственной безопасности», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проверят сообщения о передаче участков иностранным пчеловодам.