Хапчхон, , 13:24 — REGNUM В Южной Корее из-за быстро распространяющегося лесного пожара эвакуировано более 500 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы страны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, пожар начался 28 февраля около 14:00 по местному времени на холме в уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо и распространился до близлежащих деревень в уезде Корён провинции Кёнсан-Пукто к вечеру. Огонь удалось потушить спустя 27 часов и 34 минуты.

Лесной пожар уничтожил около 675 га (185 га в провинции Кёнсан-Намдо, 490 га в провинции Кёнсан-Пукто).

Известно, что для тушения пожара было мобилизовано около 39 пожарных вертолетов, 178 единиц техники и около 200 членов пожарной бригады.