Южная Корея, 1 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Южной Корее из-за быстро распространяющегося лесного пожара эвакуировано более 500 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Согласно опубликованным данным, пожар начался 28 февраля около 14:00 по местному времени на холме в уезде Хапчхон провинции Кёнсан-Намдо и распространился до близлежащих деревень в уезде Корён провинции Кёнсан-Пукто к вечеру. Огонь удалось потушить спустя 27 часов и 34 минуты.

Лесной пожар уничтожил около 675 га (185 га в провинции Кёнсан-Намдо, 490 га в провинции Кёнсан-Пукто).

Известно, что для тушения пожара было мобилизовано около 39 пожарных вертолетов, 178 единиц техники и около 200 членов пожарной бригады.