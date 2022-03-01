Мурманск, 1 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Согласно проведённому в Мурманской области анкетированию туристов, 100% гостей региона хотят вернуться в Кольское Заполярье, сообщает областное правительство.

Орленок Иван Сергеевич Карта Мурманской области

«Мы уже увидели результат, итоги 2021 года. По официальным данным мы превысили допандемийный уровень. И в 2021 году нас посетили почти 450 тысяч гостей. В 2019 году и годами ранее значительное количество туристов представляли гости из Азии, в том числе из Китая. Фактически после закрытия границ в пандемию мы заместили туристический поток туристами из городов и других регионов нашей страны», — сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона добавил, что растёт и пассажиропоток. Так, в 2021 году почти на 30% больше пассажиров прилетело в аэропорт города Мурманска — более 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти намерены увеличить турпоток до 1 млн человек в год.