Москва, 1 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Однополярного мира нет и больше уже никогда не будет. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

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«Мы сейчас присутствуем в дни крушения старого мира. Больше однополярного мира нет и никогда не будет», — сказал депутат.

По его словам, из-за введённых санкций Россия терпит экономические потери. Но не менее, а возможно и более, болезненно эти меры бьют по странам Евросоюза.

«С февраля 2021 года из-за санкционной политики выигрывают только США. Впервые количество сжиженного природного газа, полученного из США, сравнялась с полученным из России. Было бы хорошо если бы за маленькие цены, но ведь СПГ европейцы получают втридорога. И те политики, которые это понимают и продолжают делать — услышат ответ от своих избирателей. Пусть не на этих, так на следующих выборах. И этих политиков не будет. Не будет, потому что они наносят ущерб своему народу», — отметил Чернышов.