Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM В Ленинградской области возобновили все виды оказания медицинской помощи детям, которая была приостановлена в феврале из-за плохой эпидемиологической ситуации. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Осмотр педиатра Obninskbiz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Изменения в постановление правительства региона о борьбе с коронавирусом были внесены 1 марта и начали действовать с этого же дня. Так, в первый день весны в Ленинградской области возобновлены все виды оказания медицинской помощи детям — в том числе, в поликлиниках и дневных стационарах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе возвращено к плановой работе более 200 ковидных коек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти начали сворачивать ковидные койки