Анатолий Кошкин, 1 марта 2022, 14:18 — REGNUM Более полувека занимаясь изучением Японии и её народа, общаясь с видными представителями политического класса этой страны, имею многократно проверенные представления о менталитете и политической культуре японских министров, депутатов парламента, высокопоставленных чиновников. К сожалению, эти представления не всегда в пользу японского истеблишмента, где царят иезуитские принципы, вроде «цель оправдывает средства». Не раз убеждался в том, что двуличие, неприкрытая лесть, предательство — это не позорные качества японских «слуг народа», а обычный «инструментарий» политиканов Страны восходящего солнца. Ибо добиться своего, прибегая к обману и шантажу, здесь вовсе не считается предосудительным. Как говорил мне один японский политик, «таковы условия игры».

Демон Они. Фрагмент картины Сессен Додзи, предлагающий свою жизнь людоеду. 1764
Демон Они. Фрагмент картины Сессен Додзи, предлагающий свою жизнь людоеду. 1764

Эти мысли приходят в голову, когда знакомишься с сообщениями из Токио о стремлении японского правительства как можно больнее уязвить «санкциями за Украину» тех русских, перед которыми еще недавно расстилали ковровые дорожки, кого по-царски принимали на японской земле, ублажали яствами и удовольствиями, осыпали посулами «не имеющей пределов благодарности» за согласие отдать российские Курильские острова.

Из сообщений сегодняшнего дня: «Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. Ограничения связаны с ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.

МИД Японии заявил, что правительство страны также ввело персональные санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Kishida.gr.jp

Не скрою, особенно неприятно видеть в этом «кондуите» имя президента РФ В. Путина, ибо, «наказывая» его, японцы наказывают всю Россию, которую он в настоящее время представляет. А ведь президент сознательно, не слушая советы опытных специалистов, вел, как ему, видимо, казалось, с японцами свою собственную «тонкую игру». Называя, не знаю, искренно ли, своих японских партнеров «друзьями» и втайне от российской и японской общественности ведя с ними конфиденциальные переговоры о судьбе российских островов, распоряжаться которыми не дано право даже президентам.

Лично я вижу во включении В. Путина в «санкционный список» и месть японских политиканов за то, что склонный к компромиссу по Курилам российский президент в последний момент одумался и стал занимать в отношении японских домогательств более принципиальную позицию. Сочтя необходимым прислушаться к требованиям народа к гаранту Конституции неукоснительно соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Синдзо Абэ и Влидимир Путин
Синдзо Абэ и Влидимир Путин
Kremlin.ru

За «репрессалиями» в адрес президента РФ усматривается и своеобразный моральный реванш «друга Синдзо», то бишь бывшего премьер-министра Абэ, которого обвиняют в том, что он позволял Путину долго «водить себя за нос». Ведь, возглавляя ныне крупнейшую в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) фракцию и являясь всемогущим доном этой партии, Абэ мог воспрепятствовать унизительному включению своего недавнего «друга» в проскрипционные списки.

Хотелось бы верить, что руководство нашей страны на примере происходящего сделает правильные выводы о политических и моральных качествах своих бывших «друзей» и в выработке политики и дипломатии в отношении зарубежных государств будет полагаться не на их лоббистов в нашей стране, а на специалистов, защищающих интересы России, а не «чужого дяди».