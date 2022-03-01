1 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:18 — REGNUM Более полувека занимаясь изучением Японии и её народа, общаясь с видными представителями политического класса этой страны, имею многократно проверенные представления о менталитете и политической культуре японских министров, депутатов парламента, высокопоставленных чиновников. К сожалению, эти представления не всегда в пользу японского истеблишмента, где царят иезуитские принципы, вроде «цель оправдывает средства». Не раз убеждался в том, что двуличие, неприкрытая лесть, предательство — это не позорные качества японских «слуг народа», а обычный «инструментарий» политиканов Страны восходящего солнца. Ибо добиться своего, прибегая к обману и шантажу, здесь вовсе не считается предосудительным. Как говорил мне один японский политик, «таковы условия игры».

Демон Они. Фрагмент картины Сессен Додзи, предлагающий свою жизнь людоеду. 1764

Эти мысли приходят в голову, когда знакомишься с сообщениями из Токио о стремлении японского правительства как можно больнее уязвить «санкциями за Украину» тех русских, перед которыми еще недавно расстилали ковровые дорожки, кого по-царски принимали на японской земле, ублажали яствами и удовольствиями, осыпали посулами «не имеющей пределов благодарности» за согласие отдать российские Курильские острова.

Из сообщений сегодняшнего дня: «Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. Ограничения связаны с ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.

МИД Японии заявил, что правительство страны также ввело персональные санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Не скрою, особенно неприятно видеть в этом «кондуите» имя президента РФ В. Путина, ибо, «наказывая» его, японцы наказывают всю Россию, которую он в настоящее время представляет. А ведь президент сознательно, не слушая советы опытных специалистов, вел, как ему, видимо, казалось, с японцами свою собственную «тонкую игру». Называя, не знаю, искренно ли, своих японских партнеров «друзьями» и втайне от российской и японской общественности ведя с ними конфиденциальные переговоры о судьбе российских островов, распоряжаться которыми не дано право даже президентам.

Лично я вижу во включении В. Путина в «санкционный список» и месть японских политиканов за то, что склонный к компромиссу по Курилам российский президент в последний момент одумался и стал занимать в отношении японских домогательств более принципиальную позицию. Сочтя необходимым прислушаться к требованиям народа к гаранту Конституции неукоснительно соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Синдзо Абэ и Влидимир Путин Kremlin.ru

За «репрессалиями» в адрес президента РФ усматривается и своеобразный моральный реванш «друга Синдзо», то бишь бывшего премьер-министра Абэ, которого обвиняют в том, что он позволял Путину долго «водить себя за нос». Ведь, возглавляя ныне крупнейшую в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) фракцию и являясь всемогущим доном этой партии, Абэ мог воспрепятствовать унизительному включению своего недавнего «друга» в проскрипционные списки.

Хотелось бы верить, что руководство нашей страны на примере происходящего сделает правильные выводы о политических и моральных качествах своих бывших «друзей» и в выработке политики и дипломатии в отношении зарубежных государств будет полагаться не на их лоббистов в нашей стране, а на специалистов, защищающих интересы России, а не «чужого дяди».